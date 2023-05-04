Yozgat Amatör Spor Kulüpleri binasında gerçekleştirilen çekilişte bir açıklama yapan ASKF Başkanı Hakan Bektaş, 04-07 Mayıs 2023 Yozgat Grup Merkezi U18 Türkiye şampiyonası fikstür çekimi Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yapılacak maçların kazasız belasız bin şekilde gerçekleşmesini temenni ederim dedi.

U18 Türkiye şampiyonasında yer alacak takımlar ise şu şekilde;

A-grubu takımları;

Nevşehir Belediyespor

Akdeniz Gücüspor

Malatya Yeşilyurt Belediye

B- gurubu takımları

Sivas Yolspor

Kırıkkale Yahşiyanspor

Atletikspor

5 MAÇ OYNANACAK

5 Mayıs Cuma Bozok Dış sahada saat 17:00’de Malatya Yeşilyurt - Akdenizgücü karşılaşacak.

6 Mayıs Cumartesi Bozok Dış sahada saat 14:30’da Nevşehir Belediyespor – Malatya Yeşilyurt müsabakası oynanacak.

5 Mayıs Cuma Bozok Dış sahada saat 14:30’da Kırıkkale Yahşiyan – Sivas Yolspor karşı karşıya gelecek.

6 Mayıs Cumartesi Bozok Dış sahada saat 17:00’de Atletikspor – Kırıkkale Yahşiyanspor müsabakası oynanacak. Alpaslan Demir