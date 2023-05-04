Ligde bir kez berabere kalan diğer tüm maçları kazanan Akdağmadeni Belediyespor U- 18 futbol takımı ligi namağlup tamamlayarak yakalanması zor bir başarıya da imza attı.

Yaşanan şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan takım 4- 7 Mayıs tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılacak olan bölge şampiyonasında da ilimizi temsil edecek. Burada alınacak bir başarıyla Akdağmadeni Belediyespor Futbol takımı U-18 Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Bölge şampiyonasına hazırlanan takımı antrenmanda ziyaret eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın '' Bölge Şampiyonasına gitmeyi hak eden takımımı yürekten kutluyorum. Zorlu lig sürecinde durmak bilmeden çalışan tüm sporcularıma ve Antrenörümüz Ömer Ekinci'ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akdağmadeni Belediyesi olarak gençlerimize yaptığımız yatırımlar sonucunda başarının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Takımımızın Bölge Şampiyonasında ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kırıkkale'de alınacak başarılı sonuçlar sonrasında inşallah Türkiye Şampiyonasına U-18 Futbol takımımızı göndereceğiz. '' dedi. Haber Merkezi