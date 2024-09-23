İYİ Parti’den istifa eden ve bağımsız Ankara Milletvekili olan Yüksel Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Mansur Yavaş’ı desteklediğini açıklamıştı. Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden hedef aldı. Arslan'ın "Proje Çocuk" ve "Siyasi kalpazan" gibi sert ifadeler kullanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu paylaşımları onaylamadığını belirterek Arslan'a, paylaşımını silmesi yönünde tavsiyede bulundu.

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

1963 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğan Yüksel Arslan, Türk siyasetçi ve bürokrattır. Çevre Sağlık Teknisyeni olarak başladığı kariyerinde çeşitli bürokratik görevlerde bulunan Arslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 2019’da ASKİ Spor Kulübü başkanlığı görevine getirilen Arslan, 28. dönem İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Ancak, 21 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den istifa etti.

YÜKSEL ARSLAN TWEET OLAYI

Yüksel Arslan, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı yorumlarla gündeme geldi. İsim vermeden CHP'yi ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştiren Arslan, "Proje Çocuk" ve "Siyasi kalpazan" gibi ifadeler kullanarak bazı siyasilerin kariyer odaklı hareket ettiğini savundu. Bu paylaşım, başta CHP destekçileri olmak üzere birçok kesimden tepki topladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Arslan’ın açıklamalarına tepki göstererek, bu tür paylaşımların kendi siyaset anlayışına uymadığını belirtti ve Arslan’ın tweetini silmesi gerektiğini söyledi. Arslan, ASKİ Spor Kulübü başkanlığı görevinden yaşananlar üzerine istifa edeceğini açıkladı.

Arslan, İmamoğlu’nu hedef almadığını belirtse de, paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade etti.