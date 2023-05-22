Tuzkayaspor’u daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirten Başkan İhsan Dalgıç, “Eksikliklerimizi ve hatalarımızı tespit ederek, takımımızı hak ettiği konuma getirmenin kararlılığı içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tuzkayaspor 2017 yılında kurulan bir kulüptür. Yeni oluşturduğumuz Yönetimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve desteği ile daha iyi noktalara geleceğiz. Bu grupta şampiyon olup, Yozgat 1.Amatör Kümeye çıkacağız. Sonrasındaki hedefimizde Bölgesel Amatör Lig olacak. Bizlere yardımda bulunan Esnaflarımıza, iş insanlarına maddi manevi destek verdikleri için teşekkür ediyorum, dedi.

Kulüp Başkanı Dalgıç ayrıca Hafta sonu oynadıkları ve Şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren maçta rakipleri Yozgat Esnafspor 2-1’lk skorlara yenerek grupta 3 puan farkla liderliğe yükselen Tuzkayaspor’un Yönetimini, Teknik Heyeti ve Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ederek., önümüzdeki hafta oynayacakları Yerköy Volkanspor karşılaşmasından alınacak 1 galibiyetle Şampiyonluklarını ilan edeceklerini söyledi. Haber Merkezi