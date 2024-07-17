“Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen siyasi iktidar, sokak hayvanlarının ‘uyutulmasını’ öngören yasa taslağı ile ihmallerinin bedelini hayvanlara ödetmek istemektedir” diyen Başkan Tuygun, Hayvanları Koruma Kanunu üzerine açıklama yaptı.

Başkan Tuygun yaptığı açıklamada, “Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen siyasi iktidar, sokak hayvanlarının ‘uyutulmasını’ öngören yasa taslağı ile ihmallerini bedelini hayvanlara ödetmek istemektedir. Bu insafsızlıktır, katliamdır! Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hak, sahipli ya da sahipsiz olmaya göre değişmez. Sokak hayvanlarını uyutmak, bu temel hakkı ihlal etmektedir. Unutmayalım ki, her canlının yaşam hakkı vardır ve bu hakkı korumak hepimizin görevidir. Bu tasarıya karşı tüm hayvanseverleri ve vicdan sahibi insanları duyarlılık göstermeye ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Birlikte hareket ederek, sokak hayvanlarını için daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz” diye konuştu.