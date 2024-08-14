TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Yozgat'ta artık sürücülere, tamamen serbest olacak bu süreçte, istasyonlarda yapılacak prosedürler ve muayene sürecinde olabilecek değişikliklerle ilgili bilgi edinmek istiyor. Sektör Uzmanı Mesut Karaca, yeni dönemin getirdiği yenilikler ve sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İSTASYONA GİRİŞ VE PARK İŞLEMLERİ

TÜVTÜRK istasyonuna gelen sürücüler, araçlarını trafiği engellemeyecek şekilde belirlenmiş park alanlarına park etmelidir. Bu düzenleme, hem trafik akışının sağlanması hem de muayene işlemlerinin hızla başlaması açısından önem taşır.

RANDEVU VE BİLET İŞLEMLERİ

Araç park edildikten sonra, müşteri kabul alanında bulunan bilet makinelerine plaka ve kilometre bilgilerini girerek randevu bileti alınabilir. Alternatif olarak, TÜVTÜRK mobil uygulaması kullanılarak sıra numarası da öğrenilebilir.

EVRAK VE KİMLİK TESLİMİ

Sıra geldiğinde, müşteri kabul görevlisine araç ruhsatı, kimlik, varsa vekaletname veya yetki belgesi gibi gerekli evraklar teslim edilmelidir. Ayrıca, aracın vergi, trafik cezası, OGS veya HGS borcu olmadığından ve geçerli bir trafik sigortasına sahip olunduğundan emin olunması gerekmektedir.

MUAYENE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, aracın muayene çağrısını beklerken ön ve arka koltuklardaki emniyet kemerlerinin takılı ve görünür olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, araçta bulunması gereken ilk yardım çantası, üçgen reflektörler ve yangın tüpü gibi ekipmanlar, muayene teknisyeni tarafından kolayca görülebilir şekilde yerleştirilmelidir.

MUAYENE SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Muayene sırası geldiğinde, aracın yalnızca yetkili muayene teknisyenine teslim edilmesi, sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar. Sürücüler, can güvenliği açısından muayene alanına girmemeli ve aracı yalnızca iş emrinde adı geçen kişi teslim almalıdır.