TÜVTÜRK, yeni düzenlemeler çerçevesinde araç muayene sürecinde bazı unsurların denetlenmeyeceğini duyurdu. Bu değişiklikler kapsamında lastikler artık muayene sırasında kontrol edilmeyecek.

LASTİK KONTROLLERİ ARTIK MUAYENE KAPSAMINDA DEĞİL

TÜVTÜRK, yeni düzenlemeler çerçevesinde araç muayene sürecinde lastiklerin denetlenmeyeceğini açıkladı. Araç sahiplerinin lastiklerdeki hasarları ve yabancı maddeleri elle ve gözle kontrol etmeleri gerektiğini belirten TÜVTÜRK, aynı aks üzerinde aynı ebatta lastikler kullanmanın önemine vurgu yaptı. Bu uygulama, araçların seyir güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

ÖZELLEŞTİRME ADIMLARI ATILDI

Yeni Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte TÜVTÜRK'ün araç muayene sisteminde özelleştirme adımları atıldı. Bu adımlar, araç muayene sürecini daha verimli ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

TÜVTÜRK, lastiklerin muayene sürecinde denetlenmemesinin potansiyel tehlikeler doğurabileceği konusunda uyardı. Lastik patlamalarının seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken TÜVTÜRK, araç sahiplerinin lastiklerde olası hasarları önceden tespit etmeleri gerektiğini vurguladı.

İLK 3 YIL MUAYENE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Yeni düzenlemelere göre, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, trafiğe muayenesiz araç çıkarmak hala yasak.

TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene sürelerini unutmamaları ve yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında araç sahiplerine SMS veya e-posta yoluyla hatırlatmalar gönderilecek.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ VE MOBİL İSTASYONLAR

Yoğunluğu azaltmak amacıyla egzoz emisyon ölçüm işlemleri farklı yetkili bayilere devredildi. Ayrıca, randevu sistemindeki yoğunluğu çözmek amacıyla Türkiye genelinde mobil istasyonlar faaliyete geçirildi.

Hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayeneleri yalnızca sabit istasyonlarda yapılırken, diğer araç türleri hem seyyar hem de sabit istasyonlarda muayene edilebiliyor. TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerini hızlandırmak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla gezici istasyon sayısını artırmayı planlıyor.