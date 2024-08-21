Randevu Alma Adımları

1.      Bilgileri Girin:

    1. Plaka Bilgileri: Araç plaka bilgilerinizi girin.
    • İl Seçimi: Randevu almak istediğiniz ili seçin.

2.      Araç Bilgilerini Seçin:

    • Araç Türü: Araç türünüzü seçin (otomobil, kamyonet vb.).
    • Hizmet Türü: Almak istediğiniz hizmeti seçin.

3.      Randevu Tarihi ve Saati:

    • Tarih Seçimi: Randevu tarihinizi seçin.
    • Saat Seçimi: Muayene saatinizi belirleyin.

4.      Son Muayene Tarihi:

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    • Geçerlilik Tarihi: Aracınızın son muayene geçerlilik tarihini girin.

5.      İstasyon ve İletişim Bilgileri:

    • İstasyon Seçimi: Muayene yaptırmak istediğiniz istasyonu seçin.
    • İletişim Bilgileri: Randevu ile ilgili iletişime geçilmesi için gerekli bilgileri girin.

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Randevu Değişikliği ve İptali

  • Güncelleme ve İptal: Randevunuzu güncellemek veya iptal etmek için soyadınızı girerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bilgi Erişimi: Randevu bilgilerinize, randevu tarihinize kadar erişim sağlayabilir ve bilgiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Bilgilendirme

  • Muayene Sonuçları: Muayene sonuçlarınız, VİA ONLINE sistemi üzerinden bilgisayar ağı ortamına aktarılacak ve 2014/2 sayılı Araç Muayene Genelgesi uyarınca ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
  • Arşivleme: Muayene raporları ve diğer belgeler, elektronik ortamda 20 yıl süreyle arşivlenecektir.

Kontrol ve Ücret Bilgisi

  • Bilgi Kontrolü: Randevu işlemi tamamlanmadan önce, girmiş olduğunuz bilgileri kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
  • Ücret Görüntüleme: Randevu işlemi tamamlanmadan önce muayene ücretini görebilirsiniz.

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Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Resmi Kanallar: Randevularınızı yalnızca TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden alabilirsiniz. Diğer kurum ve kişilere itibar etmeyiniz.

Detaylı bilgi için TÜVTÜRK’ün resmi web sitesini ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi