Randevu Alma Adımları
1. Bilgileri Girin:
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- Plaka Bilgileri: Araç plaka bilgilerinizi girin.
- İl Seçimi: Randevu almak istediğiniz ili seçin.
2. Araç Bilgilerini Seçin:
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- Araç Türü: Araç türünüzü seçin (otomobil, kamyonet vb.).
- Hizmet Türü: Almak istediğiniz hizmeti seçin.
3. Randevu Tarihi ve Saati:
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- Tarih Seçimi: Randevu tarihinizi seçin.
- Saat Seçimi: Muayene saatinizi belirleyin.
4. Son Muayene Tarihi:
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- Geçerlilik Tarihi: Aracınızın son muayene geçerlilik tarihini girin.
5. İstasyon ve İletişim Bilgileri:
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- İstasyon Seçimi: Muayene yaptırmak istediğiniz istasyonu seçin.
- İletişim Bilgileri: Randevu ile ilgili iletişime geçilmesi için gerekli bilgileri girin.
Randevu Değişikliği ve İptali
- Güncelleme ve İptal: Randevunuzu güncellemek veya iptal etmek için soyadınızı girerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
- Bilgi Erişimi: Randevu bilgilerinize, randevu tarihinize kadar erişim sağlayabilir ve bilgiler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
Bilgilendirme
- Muayene Sonuçları: Muayene sonuçlarınız, VİA ONLINE sistemi üzerinden bilgisayar ağı ortamına aktarılacak ve 2014/2 sayılı Araç Muayene Genelgesi uyarınca ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
- Arşivleme: Muayene raporları ve diğer belgeler, elektronik ortamda 20 yıl süreyle arşivlenecektir.
Kontrol ve Ücret Bilgisi
- Bilgi Kontrolü: Randevu işlemi tamamlanmadan önce, girmiş olduğunuz bilgileri kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
- Ücret Görüntüleme: Randevu işlemi tamamlanmadan önce muayene ücretini görebilirsiniz.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Resmi Kanallar: Randevularınızı yalnızca TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden alabilirsiniz. Diğer kurum ve kişilere itibar etmeyiniz.
Detaylı bilgi için TÜVTÜRK’ün resmi web sitesini ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi