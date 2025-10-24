Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ve bazı cep telefonlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Karar, 24 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, tütün içeren sigaralar ve diğer mamul tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 45’e indirildi. Ayrıca, asgari maktu vergi tutarı 2,1189 TL’den 1,9750 TL’ye düşürülürken, maktu vergi tutarı 12,1495 TL’den 16,0 TL’ye yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte tütün ürünlerinin vergilendirme yapısında hem oran hem de tutar bazında güncellemeye gidildi.

Cep telefonlarında da ÖTV matrah dilimleri yeniden düzenlendi. Yeni oranlara göre:

4.500 TL ve altındaki telefonlar için ÖTV oranı %25,

4.500–9.000 TL arasındaki modeller için %40,

9.000 TL üzerindeki cihazlar için ise %50 olarak uygulanacak.

Yapılan düzenlemelerin, özellikle düşük fiyat segmentindeki cep telefonlarının vergilendirilmesinde daha dengeli bir yapı oluşturması hedefleniyor. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.