Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin üretimi ve ticaretine ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Yapılan değişikliklerle, kayıt dışı üretimin önlenmesi, piyasa güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Filtre Ve Piyasaya Arz Ambalajı Terimleri Netleştirildi

Yeni yönetmelik, tütün mamullerinin üretimi, ticareti ve fiyatlandırılmasına ilişkin esasları içeriyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle birlikte uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi hedeflendi.

Düzenleme kapsamında "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" gibi terimlere açıklık getirilerek tanımlar netleştirildi. Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren firmalardan alınan teminatlara ilişkin hükümler daha anlaşılır şekilde revize edildi.

Üretim Ve İhracat Süreçlerine Yeni Kurallar

İhracata ilişkin hükümler yeniden şekillendirilirken, bu alandaki belirsizliklerin giderilmesi ve uygulama kolaylığı sağlanması amaçlandı. Gümrük mevzuatına bağlı yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak için "tütün", "sigara kağıdı" ve "filtre çubuğu" teminine ilişkin kurallar güncellendi.

Başvuru Ve Hizmet Bedellerinde Düzenleme

Tütün mamullerinin piyasaya arzı için yapılan izin başvurularında hizmet bedeli alınmasına yönelik yeni hükümler getirildi. Başvuru ücretleri, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri ile firmalardan alınan teminatlar yeniden belirlendi.