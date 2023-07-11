İlçe Kaymakamı Topuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle tüm personelin gününü kutlayıp, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

MERNİS NEDİR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kağıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan bilişim teknolojileri ve ortak veritabanıişlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projesidir.

DÜNYA NÜFUS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Nüfus Günü'nün temel amacı dünya çapındaki nüfus sorunlarına dikkat çekmek. Dünya Nüfus Günü ilk olarak 1989 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Yönetim Konseyi'nde düzenlendi. O sırada 11 Temmuz'da 1987 kutlanan ve dünya nüfusunun beş milyara ulaştığı tarih olan Beş Milyar Günü'ne halkın ilgisinden ilham almıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanmaktadır. Haber Merkezi