Kurumlar arası voleybol turnuvasına 11 takım katıldı. Katılan takımlar turnuva süreci boyunca kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada 11 takımı ardında bırakan, genç esnaflardan oluşan takım birinciliği elde etti. Turnuvanın gelecek yıl da yapılacağı söylendi.

Turnuva sonrasında açıklamada bulunan Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçını yaparak sona erdi. Turnuva süresince 11 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen maçlar renkli ve heyecanlı anlara sebep oldu. Yapılan turnuva sonucu genç esnaflarımızdan oluşan takım birinciliği elde etti. Dostluk ve barışın hakim olduğu voleybol turnuvaları gelecek yıl daha yoğun katılımla devam edecektir. Bu süreçte alın teri döken ve dostluğu hakim kılan sporcularımıza ve takımlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir