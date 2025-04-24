Başvurular, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. Sürecin sona ermesiyle birlikte gözler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi.

Türkşeker’den yapılan açıklamaya göre, işe alım süreci kapsamında kura yöntemi uygulanacak ancak kura çekim tarihine ilişkin resmi duyuru henüz yapılmadı. Başvuru sürecinin ardından kurumun ilerleyen günlerde kura takvimine dair detayları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

İSTİHDAM EDİLECEK İLLER VE KADROLAR BELLİ OLDU

Alımlar; Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilecek. Türkşeker’in istihdam planlamasında üretim, bakım-onarım ve destek hizmetleri gibi çeşitli alanlara yönelik pozisyonlar yer alıyor.

Alım yapılacak bazı pozisyonlar şu şekilde sıralanıyor:

İş makineleri operatörü

Tır ve kamyon şoförü

Buhar kazanları mekanikeri

Elektrik, inşaat, kimya, endüstriyel otomasyon teknisyenleri

CNC işçisi, torna-freze ustası

Metal teknolojisi teknisyeni

Döküm ve montaj kaynak işçileri

Ambar ve destek görevlileri

İdari destek personeli

100. YILA ÖZEL GENİŞ KATILIMLI ALIM

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türkşeker, geniş çaplı istihdam planlamasıyla hem üretim kapasitesini artırmayı hem de istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Şirket, yapılacak kura çekimiyle adaylar arasında fırsat eşitliği sağlayarak süreci şeffaf biçimde yürütmeyi amaçlıyor.

Kura tarihine ilişkin gelişmelerin, Türkşeker’in resmi iletişim kanalları üzerinden açıklanması bekleniyor.