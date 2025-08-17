Acı olay 10 Ağustos gecesi Keçiören'de gerçekleşti. Tahminlere göre, Hakan Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme tartışması sebebiyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile sesler yükseldi.

Kısa zamanda yükselen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye fazla sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerinde hayatını yitirdiği öğrenilen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde, olaydan sonra kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye gönderilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yara alan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Katiller Bıçaklı Görüntü Paylaştı

Tutuklanan 3 kardeşin uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.