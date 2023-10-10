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Yoğun kar yağışı erken başlıyor ve birçok ilde etkili olacak. Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkileme potansiyeli var. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde sıcaklıkların ani bir şekilde düşmesi ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği bir döneme giriyoruz.

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusundan başlayarak Güneydoğu Anadolu'nun doğusuna kadar uzanan bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) beklendiğini açıkladı. Bu durum, ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabilir.

Kar yağışının doğudan batıya doğru ilerlemesi bekleniyor ve bu olağandışı hava koşulları birkaç gün boyunca sürebilir. Vatandaşlar, hava durumu uyarılarına dikkat edip gereken tedbirleri almalılar.

Özellikle kar yağışının etkili olacağı bölgelerde trafik kazalarını önlemek için dikkatli olunmalı, ısınmak için kullanılan sobaların bakımı yapılmalı ve doğalgaz kaynaklı tehlikelerden kaçınılmalıdır.

Meteoroloji'nin sürekli güncellediği hava durumu raporlarına dikkat etmek, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır. Herkesin güvende ve sıcak bir şekilde kışa hazırlanması önemlidir. (Haber Merkezi)