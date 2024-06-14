Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Ekipler tarafından Merkez’e bağlı Lök Köyü yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Başkan Ünal yaptığı açıklamada, “Asfaltlama çalışmaları sonucunda yollarımızın kalitesi ve standardı arttırılıyor. Altyapı yatırımlarında ve yürütülen diğer tüm çalışmalarda kamu yararı, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, hizmetin gereği, vatandaş odaklı hizmet anlayışı İdaremizce daima ön planda tutuluyor” ifadelerini kullandı.

Lök Köyü Muhtarı Sadettin Gültekin ise, Yozgat İl Özel İdaresi ekiplerine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.