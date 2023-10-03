Yapay zeka her alanda gündem olmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünyada gitgide popüler olan yapay zekaya Yozgat’ın yaşanılabilir bir şehir olup olmadığını sorduk.

Yapay zekaya göre Yozgat doğal güzelliklerinden tam not alırken istihdam, eğitim, altyapı ve hizmet, sosyal ve kültürel faaliyetlerden sınıfta kaldı.

Yozgat’ın yaşanabilirlik değerlendirmesinin kişisel tercihlere dayandığını söyleyen yapay zeka, bu tercihlerin ihtiyaçlara ve beklentilere bağlı olarak değişebileceğini söyledi ve Yozgat’ın yaşanabilirlik faktörlerini inceledi.

Yozgat’ın İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve bölgesel olarak bazı avantajlara sahip olduğunu aktaran yapay zeka, bazı dezavantajlarının da bulunduğunu bildirdi. İşte Yozgat'ın yaşanabilirlik açısından bazı faktörleri:

YAPAY ZEKAYA GÖRE YOZGAT’IN AVANTAJLARI

Doğal güzellikleri açısından Yozgat’ı inceleyen yapay zeka, “Yozgat çevresinde doğal güzelliklere sahiptir ve doğa severler için yürüyüş, trekking ve doğa turizmi gibi aktiviteler için fırsatlar sunar” dedi.

Yapay zeka Yozgat’ın, büyük şehirlere göre daha düşük bir yaşam maliyetine sahip olduğunu söyleyerek, “konut ve günlük harcamalar genellikle daha ekonomiktir” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olduğunu aktaran yapay zeka, şehrin büyük şehirlerin karmaşasından uzak bir sakinlik sunduğunu ve bu özelliğin bazı insanlar için tercih sebebi olabileceğini aktardı.

YAPAY ZEKAYA GÖRE YOZGAT’IN DEZAVANTAJLARI

Yapay zeka Yozgat’ın dezavantajları hakkında da bilgiler verdi. Yapay zeka Yozgat’ın istihdam olanaklarını, eğitimini, altyapı ve hizmetlerini, sosyal ve kültürel aktivitelerini tek tek ele aldı.

YOZGAT İSTİHDAMDAN SINIFTA KALDI

Yapay zeka Yozgat’ın, büyük iş fırsatlarına sahip olmayan daha küçük bir şehir olduğunu vurgulayarak istihdam imkanlarının sınırlı olduğunu belirtti.

Yozgat’ın eğitimini de ele alan yapay zeka, eğitim kurumları ve yükseköğretim seçeneklerinin büyük şehirlere göre daha sınırlı olabileceğini ifade etti.

“ALTYAPI VE HİZMETLERİ SINIRLI”

Yapay zekaya göre, Yozgat büyük şehirlerle karşılaştırıldığında altyapı ve hizmet açısından daha sınırlı.

Yozgat’ın sosyal ve kültürel aktiviteleri hakkında da bilgiler paylaşan yapay zeka, “Büyük şehirlerdeki gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin sıklığı ve çeşitliliği Yozgat'ta daha kısıtlı olabilir” dedi.

Yapay zeka son olarak, “Sonuç olarak, Yozgat yaşanabilir bir şehir olabilir, ancak yaşam kalitesi kişisel tercihlere ve beklentilere bağlı olarak değişir. Şehri ziyaret ederek ve yerel koşulları değerlendirerek bu konuda daha iyi bir fikir edinmek önemlidir” ifadelerini kullandı. (Melike Aslı Arslan)