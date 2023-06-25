Gençler, Kerkenes Harabelerinin muhteşem manzarası eşliğinde hem yürüyüş yapıp hem de tarihi keşfettiler.

Birçok gencin katılım sağladığı doğa yürüyüşünün adresi bu sefer Kerkenes Harabeleri oldu.

Gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayan ve spor sevgisini aşılayan doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. SORGED ve düzenledikleri eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençlerin derneğe gelip faaliyetlere katılmalarını ve kendilerini geliştirebilecekleri alanların olmasını hayal ettiğini ve bu hayalinin kısmi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

YOZGAT’Î KEŞFEDİYORLAR

Her hafta farklı yerlerde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Uğuz, “ Her hafta Cumartesi günü gençlerimiz ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz etkinliklerimiz ile gençlerimiz hem spor faaliyetlerini gerçekleştiriyor hem de ilimizin tarihini güzelliklerini keşfediyor. Yozgat ilimiz mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya adaydır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Fakat Yozgat ilinin kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediği görülmektedir. SORGED olarak, gençlere Yozgat'ın var olan güzelliklerini tanıtmak için kültürel geziler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Kerkenes Harabeleri hakkında bilgi vermek geren UĞUZ, “Sorgun ilçemize bağlı Şahmuratlıköyünde bulunan Kerkenes Harabeleri ile ilgili anlatılan ‘Kerkenes ve Güneş Tutulması’ Efsanesi; önceleri buralarda egemen olan Asur İmparatorluğu MÖ 612 yılında, Med ve Babillilerin ortak saldırısına yenik düştü. Medler imparatorluklarını Anadolu yüksek platosu boyunca, batıya Kızılırmak’a doğru genişlettiler ve Kerkenes Dağı üzerinde, Herodot tarihinde Pteria adıyla anılan yeni büyük bir şehir kurdular. Yine Herodot’a göre, Medler ile Lidyalılar arasında yıllardır uzayıp giden savaşın altıncı yılında, muharebe bütün şiddetiyle devam ederken tıpkı Thales’in o yıl için tahmin ettiği gibi gün geceye döner. Sonradan ‘Güneş tutulması muharebesi’ olarak adlandırılacak bu olay, MÖ 585 yılının 28 Mayıs günü meydana gelir. Kilikyalılar ve Babiller’in arabuluculuğuyla imzalanan barış antlaşması ile sınırlar tekrar belirlenir ve antlaşma karşılıklı kız alıp verme ile sağlamlaştırılır. Heredot’a göre, Med şehri Pteria orta Kapadokya bölgesinin savunması en güçlü şehridir. Bu sur duvarlarının gerçek boyutları, Lidya Kralı Krezüs tarafından şehir yakıldığından ve güçlü taş duvarı en azından kısmen yıkıldığından beri ilk kez 1999 yılında ortaya çıkarıldı. Krezüs, Delfi’deki meşhur kehanet merkezine Kızılırmak’ı geçtiği takdirde ne olacağını sorar ve karşılığında ‘Güçlü bir imparatorluk yok olacak’ cevabını alır. Tanrıların belirgin desteği eşliğinde, ordusuyla doğuya yönelen KrezüsPteria'yı ele geçirir ve şehir halkını tutsak eder. Böylece Pers kralı Büyük Kiros'un öfkesini üzerine çeker. MÖ 547 yılında Lidya ve Pers orduları Pteria yakınlarında karşılaşır, fakat yenişemezler. Krezüs başkenti Sart'a dönerken o yıl içerisinde başka savaş beklememektedir. Fakat Büyük Kiros, sözkonusu kralın peşine düşer ve Lidya başkenti Sart’ı zapteder. Kehanet gerçekleşmiştir, Krezüs güçlü bir imparatorluğu yok etmiştir; kendi imparatorluğunu.Kerkenes Harabeleri gezisinde bizlere rehberlik eden Sorhan ve Scott Bey'e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Mustafa Babayiğit