Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan Orman Fidanlık Şefliği'nde 300 dekar alanda üretilen 3 milyon fidan, bir bebek hassasiyetiyle yetiştirilerek Türkiye’nin birçok bölgesine toprakla buluşturulmak üzere gönderiliyor.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıculhalı köyünde 1990 yılında kurulan ve yılda 3 milyon fidanın üretildiği Türkiye’nin 4. büyük fidanlığı olan fidan üretim şefliğinde, 20 farklı türde fidan yetiştiriliyor.

Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde istihdam edilen kadınlar tarafından yetiştirilen fidanlar, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede bozkır alanların yeşillendirilmesinde kullanılıyor.

İlçede bölge halkına istihdam alanı da sağlayan tesiste çalışan kadınlar, tohum ekmeden çapalamaya, tüp hazırlamadan yabancı ot temizliğine birçok işi büyük bir titizlikle yapıyor. Günlük yevmiyeyle çalışan kadınlar, adeta bir bebek hassasiyetiyle yetiştirdikleri fidanlarla ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.

“FİDANLARI BEBEK GİBİ YETİŞTİRİYORUZ”

Fidanlıkta çalışan işçilerden Memnune Oğuz, bebek hassasiyetiyle fidanları büyüttüklerini söyleyerek, “Burada 10 yıldır çalışıyorum, arkadaşlarımızla birlikte karaçam, sarıçam gibi çeşitli fidanlar üretiyoruz. Fidanların tohumunu da kendimiz toplayıp üretim yapıyoruz. Bebek misali bunlara bakıyoruz. Otunu alıyoruz, sulamasını yapıyoruz. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, ailemize çok büyük katkılarımız oluyor. Çocuklarımızı okutuyoruz, evlendiriyoruz. Ürettiğimiz fidanlar ülkenin birçok bölgesine dağıtılıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“EVİMİZE EKMEK GÖTÜRÜYORUZ”

15 yıldır tesiste çalıştığını söyleyen 60 yaşındaki Zühre Taşkıran ise, “Burada fidanları yetiştiriyoruz, fidanların otunu alıyoruz, suluyoruz, yeni doğan bebek gibi ilgileniyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz, evimize ekmeğimizi götürüyoruz” şeklinde konuştu.