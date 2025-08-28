Yaz aylarında kene vakalarındaki artışın ardından uzmanların bilimsel araştırmaları sürüyor. Türkiye'nin keneye ilişkin risk haritasını çıkaran uzmanlar, kenelerin ne tür hastalıklara da yol açtığını bildiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nde yürütülen çalışma ile kenelerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı, virüs ve bakteri kaynaklı ne tür hastalıklara yol açtığı araştırmaları devam ediyor.

Samsun, Sinop ve Tokat bölgelerinde doğadan toplanan kenelerle, bu bölgede kene kaynaklı hastalıkların risk haritası oluşturuluyor.

Lyme hastalığına sebep olan "Ixodes" cinsi kenelerle ilgili araştırmaların sürdüğü proje kapsamında anaplazmozis, riketsiyozis, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve TBE (Kene Ensefaliti) etkenlerinin tespitine yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Şehirlere Dağılan Kene Türleri

Çalışmalarda Samsun'da özellikle Kızılırmak Deltası'nda "Ixodes Ricinus" türü keneler, Sinop ilinde daha çok "Rhipicephalus" cinsi ve "Ixodes Ricinus" türü, Tokat'ta ise KKKA'nın vektörü "Hyalomma Marginatum" türü keneler ağırlıklı olarak tanımlandı.

Dönemsel saha çalışmalarında toplanan keneler, üç boyutlu görselleştirmeye neden olan stereomikroskop altında tür düzeyinde tanımlanırken moleküler yöntemlerle bu keneler tarafından taşınan hastalık etkenleri de belirleniyor.

Uzun Zamandır Çalışmalar Devam Ediyor

OMÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve OMÜ Yabani Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Büyüktanır Yaş, kene kaynaklı hastalıkların belirlenmesi açısından 10 yıla yakın süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.