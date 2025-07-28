Son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarında 5’i AKUT gönüllüsü, 5’i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirmesi, ormanlık alanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

Yozgat Valiliği koordinesinde alınan karar doğrultusunda piknik alanlarında ateş yakılması yasaklandı.

Bu kapsamda Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda da sıkı önlemler hayata geçirildi.

Yasağın ardından Çamlık Milli Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlar, piknik yapmaya devam ederken ateş yakma yasağına da uyduklarını belirtti.

Vatandaşlar, uygulamanın hem doğanın korunması hem de can kayıplarının önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çamlık Milli Parkı’nda polis, zabıta ve Orman Müdürlüğü görevlileri sık sık devriye atarak vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. Park içerisindeki denetimlerin yanı sıra, araçlardan da sürekli anonslar yapılarak kurallara riayet edilmesi isteniyor.

Alınan önlemler hakkında konuşan Şükrü Bölükbaşı "İyi bir karar aslında. Ormanlarımız yanıyor sonuçta. Duyarlı vatandaş da var duyarsızı da var. Ateş yakıyor ormanlar yanıyor. O yönden iyi. Halk gelip burada semaver, çay demleyemiyor. Eskisi kadar kalabalık ve rağbet yok. Yer bulamayız sanıyorduk ama bütün masalar boş" dedi.

İnanç Işıklar alınan kararı çok doğru bulduğunu ifade etti. Işıklar, "Ormanlarda gereksiz yere ateş yakıldığı zaman hem ormanlarımıza hem çevremize zarar verebiliyor. Bu da hem şehrimizi hem ormanlarımızı kirletebiliyor. Doğru karar verilmiş. Çok sevindim. Geldiğimizde kolayca yer bulabildik. Bir sürü boş alan var" şeklinde konuştu.

Mithat Uzun ise uygulanan tedbirlerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlar kendiliğinden dahi alevlenebiliyor. Biz insanların bilmeyerek ateş bırakma ihtimalini düşünmeleri orman yangınlarına sebebiyet veriyordu. Uygulamadan memnunuz. Yasaklara uyan taraftayız bizler de. Buranın boş kalmasının nedeni anlayıştan ötürüdür. Duyarlılığından dolayı vatandaşlarımızı tebrik etmek gerekir."

Şuheda Bulut alınan kararı doğru bulduğunu ve Türkiye’nin pek çok yerinde orman yangınları olduğunu söyledi. Bulut, "Doğru bir karar. Buraya gelenler azalmış durumda. Ben sık sık neredeyse her hafta sonu geliyorum. Geçen hafta Seyir Terasından baktığımda dumanların yükseldiğini gördüm. Burası Türkiye’nin ilk milli parkı. Yok olsun istemeyiz. Burayı çok seviyorum" dedi.

Ali Çömez ise Çamlık Milli Parkına her hafta geldiğini belirtti. Çömez alınan kararla ilgili şunları söyledi: "Bu karar alınmadan önce burası tıklım tıklımdı. Alınan kararlar iyi oldu. Ateş yakıyorlar ateşlerden yangın çıkıyor. İnsanlar, hayvanlar ölüyor. Önlemlerin devamının gelmesini istiyorum"