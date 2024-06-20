Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini kapsayan bu yenilikçi proje, enerjisini güneş panellerinden, yakıtını ise şebeke suyundan sağlıyor.

ENERJİ TASARRUFU VE KARBON EMİSYONU AZALTIMI

Hidrojen plazma sistemi, ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını %50’den fazla tasarrufla karşılayarak, yıllık 650 tonun üzerinde karbon salınımını önlüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın finansman desteği ile Beyşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu proje, Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda uygulandı.

KIRSAL BÖLGELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kış şartlarının sert geçtiği ve doğalgaz altyapısının olmadığı bölgelerde, tamamı yerli ve milli imkanlarla üretilen bu yeni nesil ısıtma sistemi, güvenli ve tasarruflu ısınma sağlarken karbon salınımını da azaltıyor. KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, sistemin içme suyunun bileşenlerinden hidrojeni plazma haline dönüştürerek ısı enerjisi ürettiğini belirtti.

PROJENİN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

Dr. Karakoyunlu, "Bu proje ile enerji maliyetlerini düşürmek ve fosil yakıtlardan kurtulmak için önemli bir adım attık. Yıllık 650 ton karbon salınımını önleyerek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Kırsal bölgelerde enerji maliyetlerini azaltmayı ve fosil yakıtlara bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

GES VE HİDROJEN ENERJİSİNİN ÖNEMİ

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve verimli kullanımı giderek daha büyük önem kazanıyor. Başkan Karakoyunlu, "Kamu kurumları enerji tüketimini azaltmak ve maliyetleri düşürmek için çeşitli tedbirler alıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve hidrojen plazma ısıtma sistemleri bu çabanın önemli bir parçası" dedi. Sistem, mevcut ısıtma ekipmanlarına kolayca entegre edilebiliyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışabiliyor. Kamusal alanlarda en fazla 2 yıl içinde kendini amorti eden sistem, kömüre göre %50’nin üzerinde tasarruf sağlıyor.

Bu yenilikçi ısıtma sistemi, Türkiye’deki diğer kırsal alanlarda da uygulanarak enerji maliyetlerini düşürmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.