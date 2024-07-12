Yozgat Belediyesi, nikâh kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarma ve el yazısıyla hazırlanmış 'Nikâh Kütük Defteri' arşivini koruma çalışmaları kapsamında ilginç bir belgeye ulaştı. 1943 yılında Yozgat'ta kıyılan bir nikâh töreninde, şiddet durumunda tazminat öngören bir 'evlilik sözleşmesi' yapıldığı ortaya çıktı.

Yozgat Belediyesi'nde harf devrimi sonrasında gerçekleştirilen ilk Türkçe nikâh, 19 Ekim 1930'da Leyla ile Salih Bey arasında kıyıldı. Fotoğraf kullanımı ise 22 Nisan 1931'de Satı ile Fazlı Bey'in nikâhıyla başladı. Soyadı kanununun kabulünden sonra ise ilk nikâh, 10 Ağustos 1936'da Selahattin Öcal ile Meliha Bektaş arasında gerçekleşti.

“ŞİDDET GÖRMEM HALİNDE…”

Bugün hala tartışılan 'Evlilik Sözleşmesi', Yozgat'ta 15 Haziran 1943 tarihinde kayıt altına alındı. Bu tarihte evlenen Neziha Hanım, kendi el yazısıyla nikâh defterinde yer alan 'İtiraz Muamelesi' bölümüne, 'Şiddet görmek' başlığı altında şu notu düşmüş: "Eğer tartışma sırasında şiddet görürsem ve evden kovulursam, kocam bana 500 lira tazminat ödeyecektir." Taraflar bu şartı kabul ederek, şahitler huzurunda kayıt altına almışlar.