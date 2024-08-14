Yozgat Şehir Hastanesinde Nöromonitörizasyon cihazı eşliğinde yapılan ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

Yeni uygulama ile tiroid ameliyatlarında riskleri minimuma indirmek için nöromonitörizasyon sisteminden faydanıldığını ve İntraoperatif nöromonitörizasyon yöntemi ile ameliyat esnasında sinirlerde oluşabilecek hasarı önceden tespit ederek cerrah uyarıldığını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan “Yozgat Şehir Hastanemizde her zaman en son teknolojileri kullanmak için çalışmalarımız devam edecektir. Ameliyatı gerçekleştiren hekimimiz Op. Dr. Mehmet Mahsum Tekin ve ameliyat ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesinde ilk defa kullanılan nöromonitörizasyon sisteminin hastaya sağlık açısından büyük katkı sağladığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Mehmet Mahsum Tekin ise yapılan ameliyatla ilgili şunları söyledi: “Hastamıza sağ troit lobektomi yaptık. Lobektomi kararımızın sebebi ultrasonda malign karakterde görünüm izlememiz. Eğer löbektömi patolojomiz malign karakterde gelirse sol tarafa da tamamlayıcı total tiroid planlama yaptık. Bu ameliyatı ilk defa Yozgat Şehir Hastanemizde nöromonitör eşliğinde gerçekleştirdik. Nöromonitörün faydası cerrahi esnasında rekürren sinirlerin diğer damar ve yapılardan ayrılmasını kolaylaştırmaktadır. İntroperatif ve postoperatif sinirlerin işlem esnasında çalışıp çalışmadığını göstermektedir. Yine bu cihazla bu ameliyatta önemli olan süperiorlaringeal sinirleri de kontrol edebildik. Bu cihaz sayesinde hastamızın sinir, damar ve ses tellerine zarar vermeden şifaya kavuşmasına vesile olduk.”