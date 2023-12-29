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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, şehir hastanesiyle Yozgat halkının yüksek standartlı sağlık hizmetine kavuştuğunu söyledi.

Yozgat'ın köylerinden, ilçelerinden ve çevre illerden hastaların şehir hastanesine geldiğini belirten Kozan, “Tüm çalışanlarımızla hastalarımızın en iyi sağlık hizmeti alması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzde 80 doluluk oranı ile hizmet sunduklarına değinen Başhekim Kozan, “2023 yılında Yozgat Şehir Hastanesi olarak; poliklinik hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, ameliyathane hizmetlerimiz ve servis yatanlarımızla birlikte tamamladık. Elimizden geldiğince kaliteli hizmet vermeyi amaçladık. 2’nci basamak hizmet veren hastane olmamız vesilesiyle hem yoğun bakım hem servislerde daha verimli daha güzel hizmetler vermek adına personellerimizi destekleyerek bu işleri sağlamaya çalıştık” dedi.

2023 yılı boyunca personelin özverili çalışmasıyla 1 milyon hasta muayene sayısına ulaştığını ifade eden Başhekim Kozan, “Bu hizmeti hafta içi oluşturduğumuz mesai dışı poliklinik ve Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan hafta sonu poliklinik hizmeti ile oluşmuştur. Zaman zaman diğer hastanelerde duyuyoruz mesai dışı poliklinik ama bizdeki uzun süren ve özverili çalışmalarıyla gece gündüz çalışan hem hekimlerimiz hem onları destekleyen personellerimiz sayesinde olmuştur” şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde 2023 yılı boyunca bir çok özellikli ameliyatın yapıldığını ve bu durumun çevre illerdeki hastalarında Yozgat Şehir Hastanesini tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “Hastanemizde 2023 yılı boyunca özellikli ameliyatlar dediğimiz başarılı ameliyatlar yapıldı. Bu durum da çevre illerden hastalarımızın hastanemize gelmesini sağladı. Çünkü özellikli bir hastaneyiz, şehir hastanesiyiz, bölgenin en önemli hastanelerinden biriyiz. Bunun içinde çevre illerden hastalar gelmesini sağladı. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Hastanemiz ilkleri yapmaya 2024 yılında da devam edecektir. Bizlerin hedefi her zaman en üst düzeyde hizmet vermek olacaktır. Tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Hastalarımıza şifa bulmak adına destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.