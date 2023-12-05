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Yozgat Şehir Hastanesi’nde “Hastalarımızla Her Daim Beraberiz” sloganıyla düzenlenen ziyarette Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Başhekim Yardımcısı Dr. Mete Selvi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ve sorumlu hemşireler katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, her hafta bir servisi hastane yönetimi ile ziyaret edildiğini hatırlatarak “Olumlu dönüşler alıyoruz. Hastalarımızı ve hasta yakınlarımızla beraber personelimizle görüşerek sağlıkta hizmet çıtamızı daha da üst seviyelere çıkaracağız” dedi.

“HASTANELERE İMRENİYORDUM”

Yurt dışında çocukluğunun geçtiğini ve oradaki hastaneleri gördüğünde imrendiğini söyleyen Fizik Tedavi Hastası Fatma Yöndemli, “Çocukluğum yurtdışında geçti. Oradaki hastaneleri gördüğümde hep imrenirdim. Keşke bizim vatanımızda da böyle hizmet böyle hastaneler olsun diye düşünürdüm. Şimdi görüyorum ki oradaki hastaneleri aratmıyor ve geçmiş durumda. Ankara’da yaşıyorum. Yozgat Şehir hastanesine geldiğim günden bugüne tam bir aile ortamında tedavimi alıyorum. Doktorlarımız her gün gelerek fizik tedavimin nasıl gittiğini kontrol ediyor. Servis hemşirelerimizin ilgi alakası üst düzey. Yemeğimiz tam zamanında geliyor, her gün defalarca yapılan temizlikle evimizdeki hijyeni bulabiliyoruz. Bugün de başhekimimiz yönetimi ile birlikte ziyaret etti. Tüm servis çalışanlarına, hastane yönetimine ve Başhekimimize teşekkür ediyorum” dedi.

“HER AYRINTIYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Başhekim Kozan ise ziyaret sonrasında yaptığı açıklamasına şu ifadelere yer verdi: “Yozgat Şehir Hastanesi yönetimimizle birlikte her hafta bir servisimizi ziyaret edeceğiz. Öncelikle tedavi alan hastalarımızın aldıkları tedavi konusunda isteklerini, varsa şikayetlerini dinliyoruz. Yönetimdeki doktorlarımız ve müdürlerimiz kendi branşlarında kontrollerini yaparak hastaya yalnız olmadığını hissettirmeye devam ediyor. Ayrıcı servisteki işleyişi de kontrol ediyoruz. Her ayrıntıyı düşünüp varsa aksayan yerlerin düzelmesini tamamlıyoruz.”