Dernek üyeleri her gün sabah saat 6.00‘da Yozgat Çamlık Mili Parkında buluşup, doğanın tadını çıkarıyorlar.

Çamlık Milli Parkında hem spor hem de keşif yaptıklarını söyleyen YODES Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:“ Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Milli Parkımızda her gün yürüyüş yapmaya başladık. Yaklaşık 10 gündür devam ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp, bol oksijenli yürüyüş hem sağlığımıza iyi gelirken, hem de Milli Parkımızda görmediğimiz, kadın olarak gitmeye çekindiğimiz yerleri keşfediyor ve çok keyif alıyoruz. İnsanlar böyle doğa harikası yerlerde trekking yapmak için kilometrelerce yol gidiyorken, biz Çamlık Milli Parkımızın kıymetini bilmiyormuşuz gibi geliyor. Oysa ki Çamlık Milli Parkımızda düzenlenen çok güzel trekking rotaları var. Tüm halkımızı bekleriz. Sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşuyla Milli Parkımızda güne başlamak muhteşem bir duyguymuş. Yıllardır bir kadın olarak elbette çekindiğim yerler oldu, sabah erken gitmek istememe rağmen yapamamıştım. Şimdi dernek üyelerimizle birlikte hayalimi gerçekleştirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Trekking öncümüz Ahmet Muş her gün yeni bir rota planı oluşturuyor ve etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz.”

YODES Treking ekip öncüsü Ahmet Muş, Yozgat Çamlık Milli Parkında düzenledikleri trekking etkinliklerinin hem sağlıklı yaşam bilincini artırdığı hem de katılımcıları doğa ile buluşturarak keyifli vakit geçirmelerini sağladığını vurguladı.

Muş yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkımızda her gün farklı rotalar planlıyorum. Böylelikle katılımcıların Milli Parkımızda görmedikleri yerleri de keşfetmelerini sağlamış oluyoruz. Yozgat olarak çok kıymetli bir değere sahibiz. Doğa harikası bir yerde gezerek spor yapmak ise oldukça keyifli ve bu keyfi yaşamak için çok uzağa gitmeye de gerek yok. Çamlık Milli Parkımızda sabahın erken saatlerinde sadece biz trekking yapmıyoruz, yıllarını vermiş ekipler de var. Farklı olarak bizim ekibimizde kadın katılımcıların da olması. Kadın katılımcıların olması bizleri mutlu etmektedir. Yıllardır Yozgat’ta hiçbir sosyal aktivite yok diyenlerin, aslında isteyince neler yapılıyor demenin farklı bir cevabını kadın katılımcılarımız vermiş de oluyor sanırım. Ekibimize katılmak isteyenleri bekleriz” dedi.