Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesi Başalan Yaylası’nda kurulan Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı, 10-11 Ağustos tarihlerinde açılıyor. Dünyada sadece 92 farklı örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı’nda atölyelerden drama ve oyun etkinliklerine, perseid göktaşı yağmuru gözleminden fikir yarışmasına kadar birçok etkinlik yapılacak.

Günümüzde insanlar gökyüzüne baktığında kuzeyden güneye uzanan Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıldızdan oluşturduğu ışıklı yolu göremezken, takım yıldızlarını veya gezegenleri seçebilmek çıplak gözle imkansız hale geldi.

Bu durumun en önemli nedeni ise ışık kirliliği. Dünyanın her yerinde dış aydınlatmalar elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırırken, ışık kirliliği de önemli bir çevre sorunu haline geldi. Kontrolsüzce yapılan aydınlatmalar gökyüzünün fon parlaklığını arttırırken, gökcisimlerini görünmez kılıyor.

Daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği’nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Gökyüzü Parkı’nı Bursa’ya kazandırıyor. Dünyada sadece 92 örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı projesi, ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası’nda 10-11 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri hayata geçirilecek.

Başalan Yaylası’nın doğal dokusu korunarak hazırlanan park, turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir alan olacak. Doğa ve astronomi meraklıları iki gün boyunca astronomi, doğa gözlemleri ve çeşitli atölyelerle dolu dolu bir deneyim yaşamı fırsatı bulacak.

Gün boyunca teleskop yapım aşamaları ve astro fotoğrafçılık gibi çeşitli atölyeler, drama ve oyun etkinlikleri, vaka çalışmaları, karaoke ve müzik dinletisi, astronomi üzerine sohbetler yapılacak. Gece saatlerinde ise katılımcılar perseid göktaşı yağmurunu gözlemleyebilecek. Etkinlikler kapsamında fikir yarışması da düzenlenerek katılımcılar çeşitli ödüller kazanma fırsatı bulacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için aşağıdaki link ziyaret edilebilir;

https://podio.com/webforms/29739554/2460059