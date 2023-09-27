Yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda hızla geliştiği bir dönemde, bu teknolojinin etkileri coğrafi isimlere kadar uzanıyor. Araştırma sonucunda Gümüşhane ilinin adı "Hira" olarak yeniden yazıldı. Bu farklı araştırma fazlasıyla ilgi çekti.

Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi. Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden adlandırıldı.

Bu ilginç araştırma, teknolojinin hayatımızın her alanında etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye'de illerinin yeni isimleri, yapay zeka ile yeniden şekillenen bir dünyada ilgi çekici bir örnek teşkil ediyor. (Haber Merkezi)