Yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda hızla geliştiği bir dönemde, bu teknolojinin etkileri coğrafi isimlere kadar uzanıyor. Araştırma sonucunda Gümüşhane ilinin adı "Hira" olarak yeniden yazıldı. Bu farklı araştırma fazlasıyla ilgi çekti.

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında? Dilan Polat nereli? İşte detaylar Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında? Dilan Polat nereli? İşte detaylar

Türkiye'nin il isimleri yeniden şekilleniyor! Gümüşhane’nin adı değişti (3)

Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi. Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden adlandırıldı.

Türkiye'nin il isimleri yeniden şekilleniyor! Gümüşhane’nin adı değişti (1)

Bu ilginç araştırma, teknolojinin hayatımızın her alanında etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye'de illerinin yeni isimleri, yapay zeka ile yeniden şekillenen bir dünyada ilgi çekici bir örnek teşkil ediyor. (Haber Merkezi)