Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, mor yakut olarak da bilinen ametist taşı başta olmak üzere ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi yarı değerli çeşitli taşların bulunduğu 281 hektar rezerv alanının ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Sahada 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışması yaptıklarını belirten maden şirketi ortaklarından Ahmet Demirel, "Detaylı ve genel aramalara başladık. Aramalarda kuvars, kalsedon, mor yakut dediğimiz ametist gibi değerli taşlar var. Bölgede adım attığınız her yer rezerv. Derinlere indikçe daha kaliteli, daha mor taşlar çıkıyor" dedi.

Sahayı, Yozgat ve ülke ekonomisine kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Demirel, "Bu sahamızı tahrip etmeden, doğaya zarar vermeden ekonomiye dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'de Aydıncık, bu taşlar bakımında şu anda ikinci büyük rezerve sahip" ifadelerini kullandı.

Demirel, ametist ve diğer yarı değerli taşların işlenerek takı haline getirildiği, neşter yapılan kuvarsın ise sağlık alanında kullanıldığı bilgisini verdi.