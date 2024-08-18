Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, mor yakut olarak bilinen ametist başta olmak üzere çeşitli yarı değerli taşların bulunduğu 281 hektarlık bir rezerv alanında önemli bir çalışma başlatıldı. Rezerv alanında ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi değerli taşların bulunması, bölgenin ekonomik potansiyelini artırma amacı taşıyor.

Maden şirketinin ortaklarından Ahmet Demirel, alanda yapılan 100 metrenin üzerinde sondaj ve karot çalışmalarının sonuçlarını değerlendirdi.

Demirel, “Detaylı ve genel aramalara başladık. Aramalarda kuvars, kalsedon ve ametist gibi değerli taşlara rastladık. Bölgeyi adım adım taradığımızda her yerin bir rezerv olduğunu görüyoruz. Derinlere indikçe daha kaliteli ve mor ametist taşları çıkıyor” şeklinde konuştu.

Yozgat ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Demirel, “Bu sahayı doğaya zarar vermeden, tahrip etmeden ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de Aydıncık, yarı değerli taşlar açısından şu anda ikinci büyük rezerve sahip” ifadelerini kullandı.,

Demirel ayrıca, ametist ve diğer yarı değerli taşların işlenerek takı haline getirildiğini, kuvarsın ise sağlık alanında kullanıldığını belirtti.