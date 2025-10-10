Yüksek enflasyonun etkisiyle geçim sıkıntısı artarken, araştırma sonuçları dikkat çekici tabloyu gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarında ülke genelinde yoksulluk oranı son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, Sinop gelir düzeyi en düşük il arasında yer aldı.

Genctg'de yer alan bilgilere göre ekonomik faaliyetlerin sınırlı olduğu ve işsizlik oranlarının yüksek seyrettiği bu şehirlerde, kişi başına düşen ortalama gelir ülke ortalamasının oldukça altında kaldı.

Türkiye’nin En Yoksul 5 İli

1. Sinop

2. Yozgat

3. Şanlıurfa

4. Gümüşhane

5. Ağrı

SES skoruna göre oluşturulan bu listede sosyo-ekonomik seviyesi en düşük olan iller arasında Yozgat 2’nci sırada yer aldı.

Türkiye’nin En Zengin 5 İli

1.Ankara

2.İstanbul

3.Kocaeli

4.İzmir

5.Bursa