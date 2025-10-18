Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ekim’de düğmeye bastı. Adana merkezli olarak İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli dahil 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

130 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında toplam 130 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 96’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 31 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Valiliği, operasyonun ardından yaptığı açıklamada “Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 403 adrese düzenlenen baskınlara 800 ekip ve 2 bin personelin katıldığını belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Suç Örgütüne Geçit Yok

Adana Valiliğinin açıklamasında, toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelenin “kararlılıkla süreceği” vurgulandı. Gözaltına alınan zanlıların, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahlı tehdit, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan yargılanacağı öğrenildi.