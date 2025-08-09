Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, birçok vatandaşı daha uygun yaşam şartları sunan şehirlere yönlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son analizine göre, yaşam maliyeti açısından Türkiye'nin en ekonomik dört ili belirlendi: Ağrı, Amasya, Ardahan ve Şırnak.

Ağrı: Sabit Gelirliler İçin İdeal Şehir

Listenin başında yer alan Ağrı, bu yıl da en ekonomik şehir unvanını korumayı başardı. Düşük kira fiyatları ve uygun ulaşım giderleriyle özellikle sabit gelirli vatandaşlar ve emekliler için cazip bir yaşam alternatifi sunuyor.

Amasya: Düşük Kira, Ucuz Gıda

İkinci sırada yer alan Amasya, kira ve gıda harcamaları açısından avantajlı bir şehir olarak öne çıkıyor. Kentte 1+1 dairelerin kira bedeli ortalama 3.500 TL seviyesinde. Bu da emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir yaşam standardı anlamına geliyor.

Ardahan: Ucuz Sebze ve Meyve

Ardahan, ulaşım ve temel tüketim kalemlerinde sağladığı tasarruf imkânları sayesinde listenin üçüncü sırasında yer aldı. Şehirde sebze ve meyve fiyatları, büyükşehirlere kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha düşük.

Şırnak: Giderler Az

Dördüncü sıradaki Şırnak ise, son yıllarda yapılan altyapı ve güvenlik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Konut fiyatları ve temel giderlerin uygunluğu, şehri ekonomik bir yaşam alternatifi hâline getiriyor.

TÜİK'in verilerine göre, kira, ulaşım ve gıda gibi temel harcamalar göz önüne alındığında; Ağrı, Amasya, Ardahan ve Şırnak, Türkiye’de yaşamak için en düşük maliyetli şehirler arasında yer alıyor.