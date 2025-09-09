Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio'nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio için de üretim merkezi olacak. 35 yıldır Renault’nun en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı nesli de Münih'te dünyaya tanıtıldı.

En Çok Satan Model: Münih’te Tanıtıldı

Satışa sunulduğu ilk günden bugüne, Renault’nun hem dünya çapında hem de Türkiye’de en çok satan modeli olan Clio yenilendi. Renault’nun ikonik modeli Clio’nun altıncı neslinin dünya lansmanı Münih IAA Mobility 2025’te gerçekleşti.

Üretim Merkezi Bursa

Atletik silueti, dinamik çizgileri ve modern görünümüyle Yeni nesil Clio, Renault'nun güncel duygusal tasarım dilini yansıtan çarpıcı bir hatchback olarak öne çıkıyor. Göz alıcı dış tasarımı, iç mekânda da premium malzeme kalitesiyle tamamlanıyor.

Ne Zaman Yollarda Olacak

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda Eylül’de üretime başlayacak olan Yeni Renault Clio, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de yollarda olacak.

Türkiye'de Rekorlar Kırdı: 600 Binden Fazla Satıldı

Satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne, Clio dünya çapında 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve hatchback segmentinin en güçlü oyuncularından biri oldu. Yeni nesil Clio’nun dünya lansmanı, Münih IAA Mobility 2025’te gerçekleştirildi ve Türkiye yollarına çıkması için geri sayım başladı.

Clio, 35 yıllık yolculuğu boyunca 120 ülkede satışa sunuldu, Renault’nun Türkiye’de ve Avrupa’da en çok satan modellerinden biri oldu. Beş kez Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Clio, kompakt sınıfta daima referans noktası oldu. Yeni Clio, bu güçlü mirası daha ileri taşıyarak hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault’nun en çok sevilen modellerinden olan Clio, Türkiye’de segmentinin tartışmasız lideri olarak kullanıcıların öncelikli tercihi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye yollarına çıkan 600 binden fazla Clio’nun başarısı, Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın üstün üretim kapasitesi ve yerli tedarikçilerle kurulan güçlü endüstriyel ekosistem sayesinde mümkün oldu. Yeni nesil Clio ile birlikte, hem tasarım hem teknolojide çıtayı bir kez daha yükseltiyoruz. Yeni versiyon Türkiye’de kompakt hatchback segmentinde eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Bursa’da üretiliyor olması, hem yerli üretime verdiğimiz önemi hem de Türkiye’nin global üretim zincirindeki stratejik rolünü pekiştiriyor. Yeni Clio’nun, önceki nesillerinde olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük ilgi göreceğine ve satış başarısını daha da yukarı taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Clio: İkonik Modellerden Biri

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet yeni modelle ilgili olarak, “Renault markamızın en ikonik modellerinden biri olan Clio’nun 6. neslini tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Verimlilik açısından Renault Grubu’nun en önemli üretim merkezlerinden biri olan Oyak Renault Fabrikasında bugüne kadar Clio ailesinden 5 milyonun üzerinde araç ürettik. Tamamıyla yenilenen yeni Clio’nun üretimine Eylül ayı itibarıyla başlayacağız. Yeni Clio, dinamik ve enerjik tasarımıyla öne çıkıyor ve Renault markasının modern stili ile ileri teknoloji yaklaşımını benzersiz bir kimlikle yansıtıyor. Geniş motor seçenekleri, OpenR Link multimedya sistemi ve Google entegrasyonu ile son derece yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip bir model olarak Türk müşterilerimizin beklentilerini mükemmel şekilde karşılıyor.

Oyak Renault’dan Açıklama

2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında dört yeni modelin üretileceğini daha önce duyurdu. Bugüne kadar Duster, Boreal ve Clio modellerini müşterilerimizle buluşturduk. Kalan model için hazırlıklarımıza ve uzun vadeli stratejimiz üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, Renault Group’un küresel stratejisinde beş büyük merkezden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel yapı taşlarından birini temsil ediyor. Güçlü ortağımız Oyak ile birlikte, yerel ekiplerimizi güçlendirerek ve yeni projeleri devreye alarak Türkiye'nin otomotiv ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Kültürel bir sembol önemli bir parça"

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, “Clio’yu her zaman kültürel bir sembol ve Renault kimliğinin önemli bir parçası olarak gördük. Clio denilince aklınıza Renault geliyor, Renault denilince ise aklınıza Clio geliyor. Yaklaşık 17 milyon adet satan Clio, en çok satan ürünümüz. Clio, her yeni nesilde sınıfının standartlarını yeniden tanımlıyor. Aynı yaklaşımı bu altıncı nesilde de uyguladık; tasarımı, motor seçeneklerini ve entegre Google dahil özelliklerini daha da geliştirdik. Yeni Clio, tamamen elektrikli modellerimizi tamamlayan hibrit ürün gamımızın mükemmellik seviyesini en iyi şekilde temsil ediyor" diye konuştu.

Türkiye’nin En Sevilen Modeli Bursa İmzalı

Yeni Clio’nun Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmesi, Türkiye açısından büyük bir stratejik değer taşıyor. 1971 yılında kurulan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim tesislerinden biri konumunda. Üstün kalite standartlarıyla bilinen tesis, bugüne kadar 5 milyondan fazla Renault Clio üretti. Yeni Clio, uzun bir geçmişe ve güçlü yerel köklere sahip bu fabrika için bir sonraki adımı temsil ediyor. Güncel haliyle fabrikanın satın almasının yzüde 50’sinden fazlası 90 yerel tedarikçiden gerçekleştiriliyor. Endüstriyel komplekste ayrıca, yeni Clio’nun tüm geliştirme sürecini yöneten “Renault Technology Türkiye” adlı bir geliştirme merkezi de bulunuyor. Bunun dışında fabrikada Temmuz 2023’te açılan Refactory tesisi, kullanılmış araçların yenilenmesi konusunda faaliyet gösteriyor.

Yüksek Teknoloji Ve Dijital Deneyim

Yeni Clio, kullanıcılarına en güncel dijital deneyimi sunuyor. 10,1 inçe kadar büyüklüğe sahip dokunmatik multimedya ekranı, Google entegrasyonlu OpenR Link sistemi ve kablosuz Apple CarPlay/Android Auto desteğiyle her an bağlantıda kalmayı sağlıyor. Tamamen dijital 10,1 inçlik gösterge paneli, sürüş verilerini kişiselleştirilebilir bir şekilde sunuyor. Bu teknolojiler, hatchback sınıfında Clio’yu bir adım öne çıkarıyor.

Çevre Dostu

Yeni Clio, Renault’nun full hybrid E-Tech 160 hp motoru ile geliyor. Elektrik ve benzinli motorun uyumlu çalışması sayesinde şehir içinde yüzde 80’e kadar elektrikli sürüş deneyimi sunan Clio, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca 100 km’de 3,9 litreye kadar düşen ortalama tüketim değerleriyle hem ekonomik hem de çevre dostu bir sürüş mümkün oluyor.