Akdağmadeni İlçesi Sanayi Bölgesi Yanı Ankara Karayolu 3’üncü kilometrede bulunan Onur Sentetik fabrikası, üretim kapasitesinin yanı sıra fiziki özelliği ve istihdama katkısı ile Yozgat’ın en önemli kuruluşlarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor.

Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçede üretim ve istihdam alanında önemli katkılar sağlayan Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında fabrika ve tesisin genel işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler alan Kaymakçı, fabrikanın bölge ekonomisine sunduğu katkılar ve Türkiye genelindeki sevkiyat ağına olan etkisi üzerine görüşlerini paylaştı.

Kaymakçı, Akdağmadeni’nde böyle bir tesisin bulunmasının ilçe için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Özellikle, fabrikanın sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda ülke genelinde üretim ve istihdam olanaklarına yaptığı katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu vesileyle, iş adamı Ferudun Daştan’a, ilçede sağladığı istihdam olanakları ve yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan ise Kaymakam Kaymakçı’nın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daştan, Kaymakçı’nın destek ve ilgisinin kendileri için motive edici olduğunu, bölgeye katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Daştan ayrıca, fabrikanın faaliyetlerine dair bilgi paylaşımında bulunarak, gelecekteki projeler ve hedefler konusunda da fikir alışverişinde bulundu.