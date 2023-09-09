Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çorum’un Boğazkale İlçe Kaymakamı olarak atanan Emine Karataş Yıldız, yeni görevine başladı.

HİZMET SIRASI BOĞAZKALE’DE

Daha önce Çorum'un Laçin ilçesinde görev yapan ve oldukça başarını çalışmalara imza atan Yıldız, şimdi de Boğazkale Kaymakamlığına atandı. Yıldız, ilçedeki kamu personeliyle tanıştıktan sonra makamına geçerek görevine başladı.

Türkiye’nin en genç kaymakamı olarak Laçin’de görev yapan genç kaymakam, 2021 yılında Acıgöl Kaymakamlığı’na atanmıştı.

Genç Kaymakam, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanlarından Mesut Yıldız ile hayatını birleştirmişti. Bir süre Acıgöl Kaymakamı olarak görev yapan genç kaymakam, şimdi tekrar Çorum’da…

EMİNE KARATAŞ YILDIZ KİMDİR?

Emine Karataş Yıldız, 1995 Yozgat doğumlu ilk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Kaymakamımız 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe intisap etti. Yozgat Valiliğinde stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Aksaray’ın Eskil ilçesi ve Çorum’un Laçin ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. (Haber Merkezi)