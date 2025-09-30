Araştırma şirketlerinin son çalışmasına göre, olası bir genel seçimde kararsız seçmen oranı üçüncü sırada yer alıyor. Siyaset gündemindeki gelişmelerin seçmen tercihlerine etkisi araştırmalarda öne çıkıyor.

Area Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2025”, 24-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapıldı.

Kararsız Seçmen Sonuçları Belirliyor

Araştırmaya göre kararsız seçmenler kritik bir konumda. Kararsızlar yüzde 21,4 ile kritik bir rol oynarken, CHP yüzde 25,4 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki AK Parti ise yüzde 24,2’de kalıyor.

Diğer partilerin oy oranları şöyle: DEM Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 7,1, İYİ Parti yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 1,8, TİP yüdze 1,3, Yeniden Refah yüzde 1,2 ve Diğer yüzde 1,1.

Kararsız seçmenler dağıtıldığında CHP oy oranını yüzde 32,3’e, AK Parti ise yüzde 30,8’e yükseltiyor. Bu durumda en büyük parti kararsızlar olarak öne çıkıyor. Karasızlar oy kullandığında seçimdeki değişimler gün yüzüne çıkıyor.

Halk Koalisyon İstemiyor

“CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin’in Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından ‘CHP-MHP koalisyonu çok başarılı olur’ açıklamasına katılıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle: Evet yüzde 13,9, Hayır yüzde 74,6, Fikrim yok yüzde 11,5.

Cumhur İttifakında MHP Devam Etsin Çıktı

MHP’nin ittifaksız mı yoksa Cumhur İttifakı ile devam mı etmesi gerektiği sorusuna seçmenlerin yanıtları şöyle oldu: İttifaksız siyaset yapmalıdır yüdze 41,2, Cumhur İttifakı’yla devam etmelidir yüzde 35,1, CHP’yle iş birliği yapmalıdır yüzde 7,2, Fikrim yok yüzde 16,5.