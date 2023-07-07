Kadışehri Kabalı Köyünde “Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” ile bin 800 parsel birleştirilerek 5 bin 600 dekar büyüklüğünde Türkiye’nin en büyük meyve bahçesi oluşturulmuştu.

Projenin başından itibaren Yozgat Valiliği, Kadışehri Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Ziraat Odası destekleri ile yapılan proje kapsamında hayata geçen Kabalı Meyve Bahçesi'nde hasat başladı.

Kabalı Köyünde yer alan Meyve Bahçesi'nden elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı ise yurt dışına satılıyor.

5 bin 600 dekar ve bin 800 civarında parselden oluşan meyve bahçesi arazisinde yaklaşık 700 kişi istihdam ediyor.

Arazilerini kiraya veren köylülerin maaş alarak çalıştığı meyve bahçesi, yaklaşık 700 kişiye iş imkânı sağlıyor.

VALİ ZİYARET ETTİ

Kiraz hasadının başladığı Türkiye’nin en büyük meyve bahçesini Yozgat Valisi Ziya Polat, ziyaret etti.

Bahçeyi ziyaret eden Vali Ziya Polat, yetkililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Melike Aslı Arslan