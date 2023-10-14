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Kabalı köyünde 14 yıl önce kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliği ile 850 parselin birleştirilmesi sonucu 5 bin 600 dönüm alanda elma, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu.

Kabalı Meyve Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Kaymakam Ardal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İŞSİZLİK SORUNUNU ORTAN KALDIRIYOR

Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde daha önce hububat üretimi yapılan tarlaların sınırlarının birleştirilmesiyle oluşturulan meyve bahçesi ile işsizlik sorunu kısa sürede çözüldü. 14 yıl önce kamu, özel sektör ve köylülerin işbirliği ile 850 parselin birleştirilmesi sonucu 5 bin 600 dönüm alanda elma, şeftali ve kiraz fidanları dikilerek meyve bahçesi oluşturuldu. Meyve bahçesi 25 yıllığına bir şirkete kiralanırken, köylüler hem arazilerinin kullanılmasıyla kira bedeli aldı hem de meyve bahçesinde çalışmaya başladı. İşsizlik sorununu kendi köylerinde çözen Kabalı halkının ekonomik ve sosyal yaşantılarında da gözle görülür değişiklikler oldu ve vatandaşların refah seviyeleri arttı. Eş ve çocuklarıyla meyve bahçesinde çalışan kadınlar evlerini ve eşyalarını yenilerken, üniversite öğrencileri de harçlıklarını biriktirdi. İşsizlik sorununu çözdüğü gibi köyün çevreden göç almasını da sağlayan proje ile hasat zamanı çalışan işçi sayısı 900’e kadar çıktı. Meyve bahçesi sayesinde Kabalı köyüne 15 hane halkı da tekrardan dönüş sağladı.



Kiraz ve şeftali hasatlarının ardından köy halkı şimdi de elma hasadı yaparak, ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ediyor. İşsizlik sorununu kendi köylerinde çözen Kabalı halkının ekonomik ve sosyal yaşantılarında da gözle görülür değişiklik oldu ve vatandaşların refah seviyeleri arttı. (Yasin Nazım Kayhan)