SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkurunda gençlere rafting yaptıklarını söyledi.

SORGED tarafından Dünya Rafting Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda gençler rafting yaptı.

Düzenlenen etkinlikte gençlerin doyasıya eğlendiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Dünya Rafting Federasyonu tarafından ‘Mükemmeliyet Merkezi’ olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda gençlerimiz ile birlikte rafting yaptık. Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşamak, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazandık” dedi.

“EKSTREM BİR SU SPORUDUR”

Rafting sporu hakkında bilgi veren Uğuz, “Rafting, debisi ve akış hızı yüksek olan akarsularda raft denilen botlarla yapılan ekstrem bir su sporudur. Rafting ismi, İngilizce kelime anlamı ‘sal’ olan ‘raft’ tan gelir. Hızla ve delice akan akarsulara karşı devrilmemek ya da alabora olmamak için verilen mücadele bu sporun temelini oluşturur. Rafting, eğitmen önderliğinde bot ile akarsu yatağı üzerinde gerçekleştirilen bir takım oyunudur.

En az 4, en fazla 12 kişilik ekip botun iki yanında yerlerini alarak kürek çeker. Rehber bu ekibi yönlendirir ve ön tarafta yer alarak botun kayalıklara çarpmasını önlemek için gruba direktif verir. Kılavuzlardan; iyi eğitimli olmaları ve rafting yapılan su yatağını çok iyi biliyor olmaları beklenir” şeklinde konuştu.