Kadışehri’ne bağlı Kabalı Köyü'nde, vatandaşların tarlalarını birleştirerek ülkenin en büyük meyve bahçesi haline getirdikleri arazide meyve hasadı başladı.

Bahçeyi ziyaret eden Kaymakam Furkan Nezir, yetkililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

KABALI MEYVE BAHÇESİ PROJESİ

2009 yılında Kadışehri ilçe müdürlüğü tarafından ilk önce 500 dekarlık bir alan için meyvecilik projesi hazırlanan Kabalı köyünde devlet, vatandaş ve özel sektör iş birliğinin nadir örneklerinden olan “Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi” ile bin 800 parsel birleştirilerek 5 bin 640 dekar büyüklüğünde devasa meyve bahçesi oluşturuldu.

Projenin başından itibaren Yozgat Valiliği, Kadışehri Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İlçe Ziraat Odası, Kadışehri ve Halıköy Belediyesinin maddi ve manevi destekleri ile projeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün projeye 500 bin liralık sertifikalı fidan ve mazot gübre desteği oldu.

Projeye ilk başlangıçta valilik İl Özel İdaresince 1 milyon 100 bin liralık bir destek sağlandı. Yine İŞKUR kapsamında 2012 tarım sezonunda 150 işçi istihdam edildi. Ziraat Bankasından 1 milyon 800 bin liralık sübvansiyonlu kredi alındı. Dönemin AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın vesilesiyle 10 milyon lira tutarında hibe desteği alınarak proje gerçekleştirildi.