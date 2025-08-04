Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2025 verileriyle güncellenen Türkiye Deprem Tehlikeleri Haritası, ülkenin fay hatları ve sismik aktivite düzeyleri hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bu yeni harita, aktif fay hatlarından uzak konumlanan ve sismik aktivitesi düşük olan güvenli şehirler ile yüksek deprem riski taşıyan bölgeleri detaylandırıyor.

Deprem Riski Az Olan Şehirler

AFAD'ın güncel verilerine göre, aktif fay hatlarından uzakta konumlanmaları ve düşük sismik aktiviteye sahip olmalarıyla dikkat çeken bazı şehirler bulunuyor. Bu şehirler arasında:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.

Karaman: En düşük risk grubunda.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.

Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde

Ankara: Başkent olmasına rağmen Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

Deprem Riski Düşük Ve Yapılaşma Açısından Güvenli Bölgeler

Bu şehirler, aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek bölgeler arasında:

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Bazı şehirlerde ise kıyı ve iç kesimler arasında risk farklılıkları gözleniyor. Örneğin Mardin, 3. derece deprem bölgesinde yer alırken, Antalya'nın zemin yapısına göre değişiklik gösterdiği ve özellikle iç kesimlerinin daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Benzer şekilde, Artvin'in sahil kesimleri daha riskli kabul edilirken, iç bölgeler daha düşük risk taşıyor.

Deprem Riski Yüksek Şehirler Ve Ana Fay Hatları

Türkiye'deki en yüksek deprem riski taşıyan bölgeler, özellikle üç ana fay hattı üzerinde yoğunlaşıyor:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Doğu Karadeniz'den başlayıp Marmara ve Ege'ye kadar uzanan bu hat, Türkiye'nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olarak biliniyor. Bu hat üzerinde bulunan ve yüksek riskli olarak belirlenen iller arasında Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa yer alıyor. Bu şehirler, büyük depremlere maruz kalma potansiyeli yüksek bölgeler arasında bulunuyor.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini etkileyen ikinci ana fay hattıdır.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'nde sık sık orta şiddette depremlere neden olan üçüncü ana fay hattıdır.