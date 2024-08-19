Ağustos ayının gelmesi ile birlikte Türkiye’de yaşanan orman yangını vakaları yeniden artış gösterdi. Vatandaşlar yangınların sebebini merak ederken, vakaların kundaklama ve sabotaj olma ihtimali tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları, Ağustos ayı itibarıyla yükseliş gönderdi. Bolu, Manisa, Çanakkale, Bursa ve Osmaniye gibi birçok şehirde orman yangınları görüldü.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ederken gündeme gelen kundaklama ve sabotaj ihtimalleri tartışma konusu oldu.

YANGINLARDA TERÖR ŞÜPHESİ

Geçtiğimiz yıllarda başta İzmir olmak üzere birçok ilde çıkan eş zamanlı yangınlarda PKK terör örgütünün parmağı olduğu tespit edilmişti. Türkiye’de birçok ilde peş peşe başlayan orman yangınları, yeniden terör şüphesini gündeme getirdi. Uzmanlar vatandaşları ormanların ve piknik alanlarının temiz bırakılması gerektiği konusunda uyarırken yetkililere de terör bağlantısının araştırılması önerisinde bulundu.

YANGINLARDA ANA SEBEP BİLİNÇSİZ KULLANIM

Orman yangınlarının en büyük sebeplerinden birinin bilinçsiz kullanım olduğunu kaydeden uzmanlar, özellikle yaz aylarında ormanlık alanların ve piknik yerlerinin kullanımının arttığını ve bilinçsiz kullanım söz konusu olduğunda yangın ihtimalinin de oldukça yükseldiğini kaydetti. Başta cam şişeler olmak üzere ormanlık bölgelere atılan bazı atıkların, güneş ışınlarıyla karşılaştığında yanmaya sebep olduğunu ifade eden uzmanlar, tek bir kıvılcımın bile yaz aylarında binlerce hektarlık alanın yanmasına sebep olabileceğini belirtti.

Mangal alevi, kamp ateşi ve sigara izmaritleri gibi unsurları da orman yangınlarının başlıca sebepleri arasında sayan uzmanlar, söz konusu alanların titizlikle kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Uzmanlar öte yandan, sıkça yaşanan orman yangınları ile ağaç ve orman nüfusunun azalmasının, Türkiye’deki iklim değişikliğini hızlandırabileceğinin altını çizdi.

TERÖR İLTİSAKI VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de yaşanan orman yangının, mangal alevi sebebiyle çıktığı belirtilmiş ve soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Uzmanlar, aşırı sıcaklar ve bilinçsiz kullanımın yanı sıra terör bağlantısına da dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin 72 ayrı noktasında başlayan veya devam eden orman yangınlarının sadece sıcaklık ve bilinçsiz kullanım ile açıklanamayacağının altını çizen uzmanlar, yangınların terör örgütleri ile bağlantısının araştırılmasını istedi.

Geçtiğimiz yıllarda PKK terör örgütü tarafından yakılıdığı tespit edilen birçok ormandan sonra terör şüphesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ormanların ve piknik alanlarının güvenliklerinin artırılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını göreve davet etti.