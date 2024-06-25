Son yıllarda Türkiye'de kadın cinayetleri üzerine kaygı verici bir artış gözlemlenmektedir. 2023 yılına göre 2024 yılında kadın cinayetlerinde %50'lik bir artış yaşanmıştır.

Yılın ilk altı ayında sadece mayıs ayında 40 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu vahşi cinayetlerin çoğu (%65) maalesef kadınların kendi evlerinde işlenmiştir.

Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan elde edilen verilere göre, 2024 yılında şu ana kadar 164 kadın erkekler tarafından katledilmiş, 80 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetmiştir. Bu istatistikler, 2023 yılında toplamda 315 kadın cinayetinin gerçekleştiği ve 248 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu bilgisini hatırlatmaktadır.

Silahlı saldırılar (%55) ve kesici aletler (%18) en yaygın kullanılan cinayet yöntemleri arasındadır. Cinayetlerin büyük çoğunluğu (%75) ise kurbanlarının yakın ilişkide olduğu erkekler tarafından işlenmiştir.

24 HAZİRAN'DA 8 KADIN KATLEDİLDİ

Bu vahşet sadece istatistiksel verilerden ibaret değil. Her bir rakamın arkasında bir hayat, bir aile ve yitirilen umutlar var. Maizer Gökyıldız, Gülsüm Mertoğlu, Hilal Kar, Ayten Çağıran, Şükran Eba, Fatma Mercandağı ve kimliği belirsiz bir şekilde hayatını kaybeden diğer tüm kadınlar, bu vahşetin son kurbanları.

24 Haziran son 24 saatte 8 kadın katledildi

Maizer Gökyıldız (Balıkesir) evli olduğu c.g tarafından silahla katledildi

Gülsüm Mertoğlu ( İzmir) boşanma aşamasında olduğu s.m tarafından bıçaklanarak katledildi

Hilal Kar ayrıldığı erkek tarafından silahla katledildi

Ayten çağıran (Antalya) boşandığı a.k tarafından bıçaklanarak katledildi

Şükran Eba (Adana) boşandığı h.e tarafından silahla katledildi

Fatma Mercandağı (Gaziantep) evli olduğu m.m tarafından silahla katledildi

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Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için acil ve etkili adımlar atılması gerekiyor. Caydırıcı cezalar, koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve erkek egemenliğine karşı mücadele bu adımlardan sadece birkaçı.

2024 yılında kadın cinayetlerindeki artış dikkat çekici boyuttadır. Ocak ve Haziran ayları arasında sadece 24 Haziran'da 8 kadın katledilmiştir. Bu cinayetler, acil ve etkili adımların atılması gerektiğini göstermektedir. Kadınların güvenliğini sağlamak için caydırıcı cezaların uygulanması, koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması zorunludur.

Her bir kadın cinayetinin bir hayat ve bir ailenin parçalanması anlamına geldiği unutulmamalıdır. Bu vahşetin sona ermesi için hepimizin sesini yükseltmesi ve birlikte mücadele etmesi gerekmektedir. Her kadın, güvende olmayı hak etmektedir ve bu hedefe ulaşmak için ortak çaba göstermeli.

Bu vahşet durdurulana kadar sessiz kalmak, bu suça ortak olmak demektir. Herkesin sesini yükseltmesi, bu karanlığa karşı birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Unutmayalım ki, her kadın güvende olmayı hak ediyor.