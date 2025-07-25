Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkıyor.

Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışmaları, geçen yıl ağustos ayında tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılan tarihi hamam, yaz aylarında özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelen gurbetçileri ağırlıyor.

Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Türkiye'nin tam ortasında yer alan Yozgat'taki hamamın, tarihte tedavi amaçlı kullanılan termal bir merkez olduğunu söyledi.

Roma Hamamı'nın dünyada iki örneği bulunduğunu birinin de İngiltere'nin Bath şehrinde olduğunu belirten Demirkıran, "İngiltere'nin Bath şehrindeki tarihi hamam, yılda yaklaşık 1 milyon civarında turisti ağırlamaktadır. Sarıkaya ilçemize de ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.

Demirkıran, Roma Hamamı'nın 2018 yılında UNESCO tarafından geçici koruma listesine alındığını anımsatarak, "Yakın zamanda yapılan çevre düzenlemesiyle, misafirlerimizin daha rahat gezebileceği alan oluşturulmuştur" diye konuştu.

GURBETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR

Fransa'da yaşayan ve yaz tatilini Nevşehir'de geçiren gurbetçilerden Faruk İnanmış, hamamın ününü duyduğunu ve görmek için ilçeye geldiğini söyledi.

İnanmış, bu yapıdan dünyada iki tane olduğunu duyduğunu ve ilgisini çektiğini anlatarak, "Ailemle gezmeye geldik. Gerçekten mükemmel bir yer. Kesinlikle herkese görmesini tavsiye ediyorum. Buranın içine girdiğin zaman olağanüstü bir anı yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Sevde Özgür de "Şu anda tarihi hamamdayız. Burası çok güzel, fotoğraf çektiriyoruz. Herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.