Mobil abone sayısının en çok yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de 2025 yılının ikinci çeyrek sonu itibariyle resmi rakam 96,5 milyon olarak açıklanmıştı. 2028 yılında ise söz konusu rakamın 100 milyonu aşması bekleniyor...

Mobil Kullanıcı Her Geçen Gün Artıyor

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte bu alandaki kullanıcı sayıları da her geçen yıl artıyor.

Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 96,5 milyon mobil abone bulunurken bu sayının 5G'nin de hayata geçeceği gelecek yıl sonunda 98,1 milyona ulaşması bekleniyor.

Mobil abone sayısının 2027'de 99,7 milyona çıkacağı, 2028 itibarıyla da 101,2 milyon olacağı öngörülüyor.

Ülkedeki mobil geniş bant abone yaygınlığının da ilerleyen yıllarda gelişmesi hedefleniyor.

Bu yıl yüzde 92 olması beklenen abone yaygınlığı oranının, gelecek yıl yüzde 94, 2027'de yüzde 95 ve 2028'de yüzde 96 olacağı tahmin ediliyor.

Fiber Alt Yapı Gelişiyor

Yüksek veri hızı ve sistem kapasitesi ile düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'nin iletişim hızını kuvvetlendirecek fiber kablo uzunluğunun bu yıl sonunda 650 bin kilometreye ulaşması planlanıyor.

Gelecek yıl da altyapı çalışmalarının hızlanmasıyla fiber altyapı uzunluğunun 750 bin kilometreye çıkması hedefleniyor.

2027'de 850 bin kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fiber uzunluğunun, 2028'de de 1 milyon kilometreyi bulması öngörülüyor.

Hızlı ve kesintisiz internetin yanı sıra güvenli bağlantı da sağlayan fiber internet abone sayısının yıl sonunda 9,5 milyon, gelecek yıl 11 milyon, 2027'de 12,5 milyon, 2028'de de 13 milyon 500 bin olması bekleniyor.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hesabı olan kişilerin sayısının ise bu yıl sonu itibariyle 3,9 milyona ulaşması bekleniyor. 2026 yılında bu rakamın 3 milyon 950 bine, 2027 yılında 4 milyona 2028 yılında ise 4 milyon 50 bine ulaşacağı öngörülüyor.