Otomobil piyasasında uygulanan hareketlilik hız kesmeden sürerken markalar Ağustos 2025 itibariyle fiyat güncellemesi yaptı.

Güncellenen fiyatlardan sonra bütçe dostu modeller ilgi gördü. Fiyatların hızla bir şekilde yükselme yaşadığı piyasada, 1 milyon TL'nin altında olan tek model Fiat Egea Sedan oldu.

Uygun fiyatı, donanımı ve performansıyla ilgi gören model, bu segmentteki tüketiciler için öne çıkan bir tercih olarak değerlendirilmeye alındı. İşte, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobiller…

5 Sıfır Model

Fiat Egea Sedan (Easy) fiyatı 949.900 TL

Fiat Egea Cross fiyatı ise 1.079.900 TL

Hyundai i10 – 1.087.000 TL

Hyundai i20 – 1.190.000 TL

Kia Picanto – 1.200.000 TL