Yumaklı, son dönemde İklim Kanunu üzerinden kasıtlı olarak yanlış bilgi yayılmaya çalışıldığını belirterek, özellikle “Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “Hayvancılık bitirilecek, üreticiye izin verilmeyecek” gibi asılsız haberlerin dolaşıma sokulduğunu vurguladı. Bakan, “Bakanlığımızın hiçbir döneminde yapay et gibi bir konu gündeme gelmemiştir.” ifadesini kullandı.

Hayvan Pazarları Yeniden Açılıyor

Şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Yumaklı, SAT1 serotipine karşı 11 milyondan fazla aşının sahaya gönderildiğini ve aşılama faaliyetlerinin sürdüğünü hatırlattı. Bakan, bu kapsamda hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren kademeli olarak açılmaya başlanacağını açıkladı.

Yumaklı, dezenformasyonlara da dikkat çekerek, Bazı provokatörler, “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın” diyerek üreticilerimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor bunlar gerçeği yansıtmamaktadır dedi.

Yumaklı ayrıca, bazı kişilerin bu yalanları fırsat bilerek üreticilere 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' şeklinde baskı yaparak , üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız ifadelerine yer verdi.

“Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun”

Bakan Yumaklı, son 23 yılda hayvancılık sektörüne 491 milyar lira destek sağlandığını hatırlatarak, özellikle gençler ve kadın üreticilerin, küçük aile işletmelerinin öncelikli olarak desteklendiğini söyledi. Doğru bilginin yalnızca Tarım ve Orman Müdürlüklerinden edinilebileceğini vurgulayan Yumaklı, “Sosyal medyada yayılan söylentilere itibar etmeyin, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Böyle bir durumla karşılaşırsanız vakit kaybetmeden adli makamlara başvurun.” uyarısında bulundu.

Yumaklı, üreticilerin emeğini ve vatandaşların güvenini korumak için hem sahada hem de hukuki süreçlerde mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.