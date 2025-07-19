ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye merkezli Emek Gıda’nın ürettiği kadayıflı fıstıklı kakao kreması ürününü, salmonella riski nedeniyle acilen geri çağırdı. Ürün, FDA’nın en yüksek geri çağırma seviyesi olan Sınıf I kategorisine alındı.

Bu kategori, ürünün tüketilmesi halinde ciddi sağlık sorunları hatta ölüm riski taşıdığı anlamına geliyor. En yüksek risk seviyesinden geri çağrıldı. Yetkililer “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yaptı.

Salmonella Pozitif Çıktı

FDA’nın uyarısı, ABD'deki ithalatçı firma tarafından yürütülen rutin testlerde, 24 paket üründen 3’ünde salmonella bakterisine rastlanmasıyla başladı. Emek Gıda’dan yapılan açıklamada, “Pozitif sonuçlar, yalnızca üretim değil; aynı zamanda depolama ve lojistik süreçleriyle de ilgili olabilir” denildi. Şirket, tüm tedarik zincirini mercek altına aldığını bildirdi.